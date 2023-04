Naufragio Cutro: sui muri del Gesù nuovo murale dello street artist Jorit

Un murale dedicato alle vittime della tragedia di Steccato di Cutro: a realizzarlo a Crotone sarà Jorit, uno dei più famosi street artist italiano conosciuto ed apprezzato in tutto il mondo. Con questo nuovo lavoro ispirato al naufragio dei migranti Jorit torna a Crotone dove ha già realizzato un murale che ritrae il cantautore crotonese Rino Gaetano, diventata già una icona della città. Lo street artist napoletano inizierà a lavorare al nuovo murale, che sarà realizzato su un edificio del quartiere popolare Fondo Gesù all'ingresso della città, la prossima estate e quindi sarà l’occasione per i turisti oltre che per i crotonesi per vederlo all’opera dal vivo.

L'iniziativa è stata presentata nel corso di una conferenza stampa che si è tenuta questa mattina nel palazzo comunale durante la quale è stato proiettato un video nel quale Jorit si è detto felice di tornare a Crotone e soprattutto di riprendere un tema fondamentale come quello dell’accoglienza auspicando che la sua opera possa contribuire ad alimentare una profonda riflessione sul tema non solo in città ma in tutto il paese.

Il sindaco di Crotone Vincenzo Voce ha evidenziato che l’opera di Jorit vuole essere un perpetuo omaggio alla memoria delle vittime di Steccato di Cutro ma anche un ringraziamento alla comunità che nella tragedia ha dimostrato solidarietà ed unità. Il vice sindaco Sandro Cretella ha ricordato che l’azione rientra in un piano più ampio, riveniente dall’accordo con Eni, che prevede azioni di riqualificazione nei quartieri periferici della città.