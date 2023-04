Aggiudicati i lavori per la riqualificazione settore B; la consegna prevista per ottobre 2023

Con l’aggiudicazione dei lavori di riqualificazione del “Settore B” si completa il percorso dell’amministrazione Comunale per realizzare una “cittadella dello sport”, che oltre allo storico impianto, la rinata Piscina Olimpionica Comunale, comprenderà anche le due nuove strutture realizzate con i fondi del PNRR: il campo di Tufolo e l’impianto Polivalente Indoor.

L’obiettivo, ambizioso, è quello di trasformare la struttura in una eccellenza nel territorio regionale, che abbraccia il concetto della multidisciplinarità. I lavori che interesseranno il “Settore B” sono state presentate questa mattina nel corso di una conferenza stampa alla quale con il sindaco Voce e l’assessore all’Impiantistica Sportiva Luca Bossi Erano presenti Pino Talarico delegato provinciale Fidal e Francesca Pellegrino delegata provinciale Coni.

Presenti inoltre la dirigente del Settore Clara Caroli e i funzionari Maria Drago e Tiziano Zampaglione. Lavori per oltre 1,8 milioni di euro che prevedono la riqualificazione della struttura a 360 gradi: il rinnovo totale della pista di atletica adatta a gare e competizioni di atletica leggera, secondo quanto previsto dalla FIDAL, la rigenerazione del campo di calcio a 11 con erba sintetica omologato dalla Lega Nazionale Dilettanti con nuovi allestimenti di panchine, ammodernamento degli spogliatoi e del locale accoglienza.

Prevista la realizzazione di una palestra outdoor inclusiva. Spazio anche alla tecnologia avanzata: previsto un sistema di cronometraggio smart tracks con sensori all’avanguardia nella pista di atletica ed una scheda dedicata per ciascun atleta per misurare le prestazioni attraverso smartphone.

Ed inoltre prevista la sistemazione dell’area parcheggio, una area ludico – sportiva dedicata ai bambini, la sistemazione e l’ammodernamento della tribuna.

L’intervento consentirà quindi di trasformare un impianto di atletica di fatto inagibile a impianto di attività, che, per definizione e norme FIDAL, sono gli impianti di varie tipologie sui quali è comunque possibile organizzare competizioni e riconoscere i risultati nelle stesse ottenuti. Un percorso condiviso con Fidal e Coni, proprio a testimoniare che il nuovo impianto si propone di diventare palcoscenico di grandi eventi sportivi non solo di carattere regionale in quanto progettato per essere omologato e fruibile per le discipline previste dalla FIDAL.

Illustrato anche il cronoprogramma dei lavori che inizieranno a giugno per concludersi ad ottobre.

“Il settore B, con questo profondo intervento, passa da impianto di allenamento a impianto di attività. Questo perché sarà un impianto omologato dalla Fidal, e la pavimentazione professionale sarà certificata dalla IAAF. Dunque sarà possibile lo svolgimento di gare e competizioni nazionali e anche i risultati saranno omologati. Il settore B si candida a diventare una struttura dove è possibile stabilire dei record. E dove le squadre di calcio locali potranno disputare i propri campionati fino alla Serie D in un campo ammodernato e in erba artificiale colmando così, grazie all’azione dell’Amministrazione, un’atavica carenza di strutture idonee e all’altezza dei nostri atleti” dichiara l’assessore Bossi