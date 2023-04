Carenza idrica, ordinanza di chiusura per l'Istituto Rosmini e il Liceo Scientifico

Niente scuola mercoledì 19 aprile per l'Istituto Comprensivo Rosmini e per il Liceo Scientifico Filolao. A queste potrebbero aggiungersi il Cpa, l'Istituto Pertini e altre in base alle richieste che i dirigenti scolastici stanno inoltrando al Comune per le difficoltà connesse alla carenza idrica. Alla base della richiesta, appunto, l'impossibilità di garantire la tutela dell'igiene pubblica in relazione ai lavori tuttora in corso alla condotta idrica che hanno arrecato disagi in diversi istituti nella giornata di oggi.

"Vista la nota prot. n. 3241 del 18.04.2023, trasmessa dal Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo Statale “Antonio Rosmini”, con la quale è stata richiesta la chiusura del plesso Rosmini (Uffici -Primaria – Infanzia) in Via Santa Croce, 110, della Scuola Secondaria di primo grado “Anna Frank” in Via Brasili e del plesso Principe di Piemonte (Primaria – Infanzia – Secondaria di primo grado) in Discesa Conigliera per problemi igienicosanitari connessi alla mancanza d’acqua corrente derivante dalla esecuzione, tuttora in corso, di urgenti ed indifferibili lavori sulla rete idrica comunale", il sindaco di Crotone ha disposto la chiusura dei succitati plessi scolastici, con decorrenza immediata e sino al ripristino delle normali condizioni di funzionalità della condotta idrica, per i motivi di igiene pubblica. Stesso discorso, dunque, anche per il Liceo Scientifico di Crotone. Ed all'elenco potrebbero aggiungersene anche altre. Attese conferme ufficiali nelle prossime ore.