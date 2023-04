Rione Marinella, demolito l'ex asilo per fare posto alla nuova Questura di Crotone

Lunedì mattina sono iniziati i lavori di demolizione dei manufatti che occupano l'area sulla quale sorgerà la nuova Questura di Crotone. I primi colpi l'escavatore della ditta Mazzei Salvatore srl li ha sferrati contro la storico asilo gestito per oltre mezzo secolo dalla Pro Crotone, nel rione Marinella, prima che venisse trasferito a via Mario Nicoletta. A questo proposito, il Comune ha adottato alcune modifiche alla viabilità per consentire l'esecuzione dei lavori. In particolare, il restringimento della carreggiata di via Giovanni Scalise (la traversa laterale all'ex asilo che sbuca su via Miscello da Ripe) ed il divieto di sosta con relativa rimozione forzata a ridosso della recinzione di cantiere. L'ordinanza resterà in vigore fino al 12 maggio prossimo.