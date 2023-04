VIDEO - Sit in alla Prefettura contro il decreto legge che toglie la protezione speciale

CROTONE - Si è svolto martedì 18 aprile, in concomitanza con il passaggio in aula del Ddl 591/2023 conosciuto come Decreto Cutro il sit-in davanti la Prefettura di Crotone organizzato da per manifestare il dissenso ed illustrare le alternative agli interventi del governo e dare voce alle persone che hanno subito e subiscono le conseguenze degli interventi sbagliati e inaccettabili del governo.

La manifestazione è stata promossa da Arci Crotone, CGIL Area Vasta Catanzaro Crotone Vibo Valentia, Anpi Crotone, Coop. Agorà Kroton. Coop. Baobab, Coop. Kroton Community, Coop. Access Point, A. Maslow APS, Arci Spalatori di nuvole, Arci Il Barrio, CODICI CALABRIA, Ass. Libere Donne, AI.D.E Basilicata, Prociv Arci Isola Capo Rizzuto