Acqua potabile, ancora 24 ore di disagi prima di riaprire i rubinetti del capoluogo

Il Consorzio di bonifica ha reso noto che i lavori di riparazione alla condotta idrica in località Rocca di Neto procedono secondo programma. Tuttavia, ci vorrà ancora qualche giorno per vedere l'acqua scorrere dai rubinetti del capoluogo.

Ad intervento concluso "occorrerà prevedere - informa una nota diramata dal Comune - un tempo tecnico per il consolidamento dei lavori effettuati alla tubazione per iniziare l’invio della mandata dell’acqua verso il potabilizzatore. Operazione prevista per le ore 6.00 di domani 20 aprile. Successivamente sarà necessario che la stessa portata dal potabilizzatore venga inviata verso i serbatoi cittadini".

In sintesi, ancora un po' di pazienza, "la normalizzazione del servizio idrico in città", assicura il Comune, è prevista "nella serata del giorno 20 aprile". Nel frattempo Congesi cercherà di limitare i disagi utilizzerà "la portata residua proveniente dall’indotto di Sant'Anna per alternare il servizio idrico in città".