Decisi interventi per sistemare ponte caduto nel 2018 su strada provinciale per Melissa

CROTONE - Interventi immediati per risolvere l'emergenza e progettazione per mettere definitivamente in sicurezza il ponte in località Donnu Ciccio sulla strada provinciale 12. E' quello che ha deciso la conferenza di servizi convocata mercoledì 19 aprile dal presidente della Provincia di Crotone, Sergio Ferrari, sulla problematica.

Alla conferenza Ferrari - accompagnato dai tecnici della Provincia - l’Amministrazione Comunale di Melissa guidata dal Sindaco Raffaele Falbo, il Consorzio di Bonifica con il direttore Vittorio Gangale e con l’ing. Bevilacqua e per la Regione Calabria – Demanio Idrico il dott. Bonasso.

Il problema del crollo di parte del ponte risale agli eventi alluvionali del 2018, ed alla relativa conferenza di servizi del settembre 2019, che aveva stabilito una suddivisione dei compiti e degli atti, per un intervento risolutivo dell’emergenza. Un'emergenza durata 4 anni per la quale pare essere arrivata la soluzione anche in virtù del fatto che Ferrari è anche sindaco di Cirò Marina, territorio in cui ricade la strada provinciale, e delle sollecitazioni dei cittadini melissesi, rappresentate dal consiglio comunale, ma anche dalle tantissime firme raccolte dai consiglieri comunali Rosati, Maltese, Malena e Catricalà, protocollate alla Provincia di Crotone. Il territorio di Melissa, infatti, è quello più interessato a risolvere il problema in quanto la Sp12 è l'unica via di accesso al paese.

Al tavolo si è pertanto acquisita la necessità di una duplice linea di intervento. Il Consorzio di Bonifica, che ha già ricevuto dalla Provincia la relazione geologica che riguarda il tratto interessato, si è impegnato, nella persona dell’ing. Bevilacqua entro 90 giorni, dall’ultima conferenza di servizio, già programmata per il 26 aprile prossimo - che vedrà coinvolta anche la Protezione Civile Regionale - a fornire un progetto preliminare complessivo, con l’ausilio, se necessario, economico e professionale dei tecnici messi a disposizione dai partners presenti al tavolo. Progetto, che verrà inserito sulla piattaforma “Rendis” utile a candidarsi al primo finanziamento utile.

Nel contempo la Provincia di Crotone interverrà immediatamente per una sistemazione e messa in sicurezza del tratto interessato, affinché venga assicurata la fruibilità in sicurezza del transito stradale per dare una risposta utile e certa in tempi brevissimi. A ragione di ciò, per la giornata di giovedì 20 aprile, è stato dato mandato, ai tecnici della Provincia, della Regione, del Comune di Melissa e del Consorzio di Bonifica di effettuare un sopralluogo tecnico per una valutazione estimativa del costo dell’opera provvisoria di ripristino e messa in sicurezza della viabilità provinciale.