Viabilità, al via lavori rotatoria tra via Giovanni Paolo II e via Gioacchino da Fiore

CROTONE - Inizieranno nei prossimi giorni i lavori di realizzazione della rotatoria all'incrocio tra via Giovanni Paolo II e via Gioacchino da Fiore nei pressi della piscina olimpionica. Si tratta del primo dei lavori di riaqualificazione stradale in ambito urbano che interessa percorsi interconnessi per complessivi sei chilometri. Lo comunica l’assessore ai Lavori Pubblici Rossella Parise. Il programma di interventi è stato preceduto da una analisi condotta attraverso il monitoraggio di una banca dati del settore viabilità che ha consentito di verificare tutte le criticità del lungo tratto stradale e consentire di prevedere interventi che incideranno sia in termini di sicurezza che di viabilità cittadina. Sono stati individuati, in particolare, tre punti cruciali in cui realizzare le attività.

Rotatoria via Giovanni Paolo II-via Gioacchino da Fiore

Il primo degli interventi previsti è la realizzazione di una rotatoria prevista in uno dei punti nevralgici del tratto: l’incrocio di via Giovanni Paolo II con via Gioacchino da Fiore. L'azienda che ha ottenuto l'appalto dei lavori, Sestito Giancarlo e figli srl, ha comunicato al Comune la cantierizzazione dell'area e di conseguenza è stata emessa dal dirigente del settore 5 un'ordinanza (la numero 129) che autorizza il restringimento della carreggiata di via Giovanni Paolo II dal 18 aprile al 30 giugno. In questo tratto di realizzerà una rotatoria avente un diametro di 20 mt ed una ulteriore corona stradale concentrica formata da due corsie ed annesse aree laterali per complessivi sette metri. "Rotatoria - è scritto in una nota del Comune di Crotone - che oltre ad assumere un aspetto migliorativo dell’area ha una importanza fondamentale nel regolare l’intesezione delle due principali strade rendendole scorrevoli alle utenze carrabili e pedonali e nello stesso tempo sicure ed apprezzabili dal punto di vista visivo".

Rotatoria via Gioacchino da Fiore- Via Morelli

Il secondo intervento prevede la realizzazione di una rotatoria di dimensioni più contenute all’incrocio di via Gioacchino da Fiore con l’ingresso di via Morelli, nei pressi della Chiesa di SS. Cosimo e Damiano. In tale area di incrociano due percorsi ad alta densità veicolare in una zona dove sono ubicati diversi complessi residenziali ed un complesso scolastico. Si tratta di una rotonda avente geometria del diametro di 14 m oltre ad una ulteriore corona stradale concentrica formata da due corsie per una superfice diametrale complessiva di 28 mt.

Rotatoria via Morelli - via Giovanni Falcone

La terza rotatoria sarà realizzata all’incrocio di via Morelli con via Giovanni Falcone nei pressi di Parco Pignera, zona edicola Zappavigna. Anche in quel caso di incrociano due percorsi ad alta densità veicolare.

Attraversamenti

Ulteriori interventi riguardano la messa in sicurezza di alcuni attraversamenti oggetto di vulnerabilità eccessiva. Saranno realizzati attraversamenti del tipo elettricamente autoalimentato con elementi illuminanti carrabili a led ad alta visibilità.