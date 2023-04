La band crotonese 'Lost Reality' sarà ospite al Dark Malta Festival

Venerdì 21 Aprile, il gruppo rock crotonese 'Lost Reality' saranno ospiti del Dark Malta Festival. Si tratta di una manifestazione nata nel 2018 da un’idea di DJ Hades and Aleera De Lune ed è divenuta oggi uno degli appuntamenti più attesi per gli appassionati dal genere. A parteciparvi, infatti, alcune delle migliori band e star del dark-gothic mondiale, tra le quali quella composta da Garmo (vocals, programming), Wiktoria (backing vocals), Dom (keyboard, programming), Merx (bass), Frank (drums), Alex (guitars) e Kaos K (guitars). Il ricchissimo bill messo in piedi dagli organizzatori, quest'anno, prevede la presenza di vere e proprie icone del genere come Deathstars, L'ame immortelle, And One e tanti altri. Tra le partecipazioni più importanti della band, infatti, vanno ricordate nel periodo pre-covid quella al W-Fest in Belgio, dove tra gli altri si sono esibiti Jimmy Somerville, Tony Hadley (Spandau Ballet), The Human League, Echo & The Bunnymen, The Stranglers, Killing Joke, Nik Kershaw, Howard Jones. Per l'occasione i Lost Reality proporranno i brani più significativi della propria storia musicale, e tra questi, verrà eseguito per la prima volta l'ultimo singolo "Quello che voglio", già disponibile su social e store digitali.