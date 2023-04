Raccolta rifiuti porta a porta. Al Centro Sociale Margherita il materiale informativo e le attrezzature per il servizio

Fino al 30 aprile 2023 presso la struttura “Centro Sociale Margherita” in via dei Gelsomini 68/b gli addetti Akrea, in collaborazione con l’Associazione CdQ “Per Margherita” APS gestore della struttura, distribuiranno il materiale informativo ed in comodato d’uso gratuito le attrezzature per effettuare il nuovo servizio di raccolta differenziata "porta a porta" a tutti nuclei familiari regolarmente iscritti a Tari del Comune di Crotone.

La consegna avverrà nei seguenti orari: dalle 10:30 alle 12:30 e dalle 15:30 alle 17:30 di tutti i giorni compresi sabato e domenica.

Il servizio non sarà attivo il 25 aprile.

I nuclei domestici interessati, ricompresi nei quartieri nord Margherita/Zigari/Cipolla, sono tutti quelli residenti nelle seguenti vie:

via dei Pompelmi, via dei Frassini, via degli Arbusti, via dei Gelsi, via della Vite, via dei Faggi, via degli Oleandri, via Leyland, via degli Aceri, Strada Statale 107 bis, Strada Statale 107 bis km 0, Strada Statale 107 bis km 2, via dei Carpini, via dei Fiordalisi, prima traversa via delle Orchidee, via delle Orchidee, via delle Genziane, via dei Caprifogli, via degli Eucaliptus, via del Timo, via della Menta, via della Lavanda, via delle Magnolie, via dei Tigli, via delle Margherite, via dei Melograni, via delle delle Dalie, via dei Salici, via dei Tulipani.

Dal 02 maggio 2023, chiunque non avesse ricevuto l'attrezzatura può comunque contattare gli uffici Akrea per ricevere gratuitamente l'attrezzatura e tutto il materiale informativo, chiamando al numero verde 800 55 56 50.

Dopo la fase di distribuzione verranno conseguentemente ritirati tutti i contenitori stradali in uso e verrà avviata la raccolta porta a porta.

Si precisa che dopo aver effettuato la separazione dei rifiuti per tipologia di materiale è necessario depositarli all'esterno della proprietà privata, in sacchi (multimateriale) o mastelli/carrellati (organico, vetro, secco residuo, carta), sul ciglio stradale della pubblica via, nei giorni e nei modi indicati da calendario di conferimento ed esporli dalle ore 20:00 della sera prima fino le ore 2:00 del giorno di raccolta.

Per i rifiuti organici dovranno essere utilizzati esclusivamente i sacchi compostabili, per la carta, invece, deve essere conferita sfusa nell'apposito contenitore o in sacchetti di carta cosi come il vetro che dovrà essere conferito sfuso nel mastello verde.

Seguire le semplici indicazioni della guida non è solo un dovere civico, ma è soprattutto diventare protagonista del miglioramento della Qualità della Vita della nostra Città.