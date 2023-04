Rubinetti a secco, slitta a venerdì mattina l'erogazione dell'acqua in tutta la città

Se tutto va bene, l'erogazione dell'acqua tornerà a pieno regime in tutta la città nella giornata di domani. Lo rende noto il Comune di Crotone riportando una nota di Congesi.

"La società che si occupa del servizio idrico in città - si legge - non essendo ancora arrivata portata d'acqua dal potabilizzatore centrale per poter riempire i serbatoi cittadini, comunica che allo stato la normalizzazione del servizio idrico riprenderà nelle prime ore della mattina del 21 aprile". Congesi assicura che continueranno a essere serviti dall’invaso di Sant'Anna le zone attualmente collegate al serbatoio di Vescovatello Basso, mentre per le restanti zone della città se ne parla appunto venerdì mattina.

In particolare, dovranno ancora pazientare i residenti di Tufolo/Farina, Centro storico, discesa San Leonardo, viale Gramsci, viale Magna Grecia, parco Carrara, via Gioacchino Da Fiore, via Falcone, via Borsellino, parte di via 4 novembre, via Libertà, via Roma parte alta, via Venezia parte alta, Lampanaro e Poggio Pudano.