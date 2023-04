Karate, Marziano torna sulla scena: possibile mondiale in Scozia

Dopo circa cinque anni di assenza dai tatami di gara (causa anche la pandemia covid) l’istruttore crotonese Giuseppe Marziano ha ripreso a respirare aria di competizione, sentendo ardere ancora dentro di se la fiamma dell’agonismo. Tutto scaturito dalla seduta di allenamento tenutasi in data 13 aprile scorso presso la palestra Esprit del Maestro Aldo Mercuri di Lamezia Terme, dove l’istruttore Marziano è stato invitato per testare la preparazione di alcuni giovani atleti che parteciperanno al prossimo Campionato Italiano che si terrà alla fine di aprile a Rimini. I ragazzi si sono dimostrati subito determinati e motivati, affrontando l’allenamento come un’occasione di crescita tecnico-atletica, facendo emergere la volontà di migliorare e raggiungere degli obiettivi.

Nell’occasione è stato proposto all’istruttore Giuseppe Marziano di partecipare al prossimo Campionato del Mondo organizzato dalla WUKF (World Union of Karate Federations) che si terrà nel mese di luglio in Scozia, dove la categoria Master, categoria di appartenenza appunto dell’atleta crotonese, ha accesso diretto. L’istruttore Marziano, nonostante le numerose medaglie già conquistate nella sua carriera agonistica, valuterà la proposta, in quanto l’atleta vive mosso dal continuo e costante bisogno di migliorarsi, migliorare le proprie prestazioni, migliorare il proprio atteggiamento. Il vero atleta è colui che cerca di superare i propri limiti a prescindere da un risultato agonistico o dalla popolarità. Il vero atleta è principalmente in gara con sé stesso.