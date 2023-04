Aggressione Davide: insulti e minacce tra familiari di Ferrerio e Passalacqua prima dell'udienza

Attimi di tensione questa mattina all'esterno del palazzo di giustizia prima dell'inizio del processo a Niccolò Passalacqua, il 23enne accusato di tentato omicidio aggravato per l'aggressione a Davide Ferrerio, il giovane bolognese aggredito e ridotto in fin di vita l'11 agosto dello scorso anno nel centro cittadino di Crotone.

All'esterno del Tribunale si sono incrociati i familiari di Ferrerio e dell'imputato che hanno iniziato ad insultarsi reciprocamente. Dall'insulto si è passati alle minacce tanto che i genitori e il fratello di Davide Ferrerio hanno chiesto l'intervento delle forze dell'ordine.

"Sono stato minacciato di morte - ha raccontato Alessandro Ferrerio, fratello di Davide - per cui abbiamo chiesto l'intervento di polizia ed anche una scorta perché vorremmo poter tornare a Bologna sani e salvi".

L'avvocato Fabrizio Gallo, che rappresenta il papà di Davide, ha annunciato che formalizzeranno una denuncia per minacce ribadendo la richiesta di ottenere una scorta per tutelare la loro incolumità. In aula sono presenti il sindaco di Crotone, Vincenzo Voce (che indossa la fascia tricolore) ed il delegato della Provincia di Crotone, il consigliere Francesco Sirianni (con la fascia azzurra). Sia Comune che Provincia sono parti civili.