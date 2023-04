Melissa, manifestazione per ripristino ponte sulla sp12: pronti a fermare traffico su ss106

MELISSA - Non sono soddisfatti per nulla i cittadini di Melissa delle decisioni prese dalla Provincia di Crotone per risolvere il problema del ponte 'Donnu Ciccio' sulla strada provinciale 12. Da stamattina i cittadini coinvolti dal comitato spontaneo "Ponte Donnu Ciccio" stanno occupando la strada. "In tutti questi - sostiene il Comitato - anni nessuna decisione definitiva è stata assunta nonostante gli enti preposti abbiano avuto tantissime sollecitazioni vista l'importanza del traffico che ogni giorno interessa l'arteria provinciale. Dopo l'ultimo intervento di restringimento della carreggiata da parte della Provincia e l'aggravarsi della deviazione provvisoria senza nessun intervento di somma urgenza per superare la grave situazione, nella comunità si è alzato il livello di preoccupazione e soprattutto la volontà di attivarsi con iniziative pubbliche per chiedere alle istituzioni di adoperarsi in tempi brevi alla soluzione del problema". Il ponte è pericolante a causa dei danni subiti per l'alluvione del 2018. La provincia ha interrotto il transito sulla sp12 all'altezza del canale di scolo di competenza del Consorzio di Bonifica nel territorio del Comune di Cirò Marina. Per garantire il transito è stato fatto un restringimento di carreggiata che però non risolve il problema. Si tenga conto che la sp12 è l'unica strada per raggiungere Melissa. Così nelle scorse settimane il comitato spontaneo "Ponte Donnu Ciccio" ha organizzato per venerdì 21 Aprile una manifestazione. Protesta che arriva all'indomani delle decisioni prese nella conferenza dei servizi svolta il 19 aprile alla Provincia di Crotone dalla quale erano stati proposti interventi immediati per risolvere l'emergenza e per eseguire progettazione per mettere definitivamente in sicurezza il ponte. Al tavolo della conferenza dei servizi il Consorzio di Bonifica, che ha già ricevuto dalla Provincia la relazione geologica che riguarda il tratto interessato, si è impegnato, nella persona dell’ing. Bevilacqua entro 90 giorni, dall’ultima conferenza di servizio, già programmata per il 26 aprile prossimo - che vedrà coinvolta anche la Protezione Civile Regionale - a fornire un progetto preliminare complessivo. Giovedì 20 si è svolto anche un sopralluogo deii tecnici della Provincia, della Regione, del Comune di Melissa e del Consorzio di Bonifica per una valutazione estimativa del costo dell’opera provvisoria di ripristino e messa in sicurezza della viabilità provinciale. I cittadini però chiedono tempi più rapidi e sollecitano gli enti ad intervenire immediatamente. Per questo è stato annunciato che la manifestazione si sposterà nelle prossime ore sulla statale 106 dove rallenterà il traffico.