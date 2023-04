Nuoto, buona performance per Ilaria Fonte ai campionati Italiani Assoluti di Riccione

Nella splendida cornice dello Stadio del Nuoto di Riccione la scorsa settimana si sono svolti i Campionati Italiani Assoluti UnipolSai di nuoto.

Domenica 16 aprile Ilaria Fonte classe 2000, Atleta della Nuotatori Krotonesi in prestito all'AssoNuoto Caserta, ha partecipato nella gara 100dorso; partendo dalla 37esima posizione ha scalato la classifica conquistando il 27esimo posto nel parterre nazionale. In prospettiva si sta ben lavorando per i Campionati Estivi.