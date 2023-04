Festa del 25 aprile ai Giardini di Pitagora tra musica, animazione e dibattiti

CROTONE - Anche quest’anno torna la festa della liberazione a Crotone con il consueto happening musicale al museo e giardini di Pitagora. L'iniziativa promossa ed organizzato dal Consorzio Jobel e da Fabrica anche quest’anno avrà come protagonista la musica con l’obiettivo chiaro di coinvolgere i giovani. Musica che in quanto linguaggio universale e trasversale a tutte le età farà da cornice ad una serie di attività dedicate a tutta la comunità. Ancora una volta è stato scelto Il Museo e Giardini di Pitagora come luogo simbolo di rinascita della città, un luogo dove inclusione sociale e cultura creano comunità e sviluppo.



Si partirà dalla mattina del 25 aprile con animazione per bambini curata dall'attrice Roberta Sestito, per arrivare al pranzo a sacco nel parco a cui sono tutti invitati. Ci saranno, naturalmente, accanto ai momenti ludica anche attività di approfondimento con dibattiti sui temi caratterizzanti l’attualità. Si parlerà, in particolare, della questione migratoria, su cui la recente tragedia di Cutro.

Saranno allestite aree dedicate alla musica con esibizioni live a cura di Calabria Sona, Officine Armoniche e Unite & Friend; saranno presenti stand di associazioni, artigianato ed enogastronomia a chilometro zero.



Quella del 25 aprile sarà la prima giornata di festa cui seguirà quella dell'1 maggio realizzata anche grazie al sostegno ed alla collaborazione di XmasInvasion, Lupolè, Birroteca Crotonese, Libreria Cerrelli, Ciclofficina TR220 - Calabria Sona, AnotherBeachProject, IlPostale2.0. Co-organizzatori evento: Fabbrica - Officine Armoniche - Paolo Cerrelli - Santo Vazzano - Francesco Turrà - Calabria Sona.



Questo il programma

Ore 11:00 - Intrattenimento e giochi per bambini a cura di Roberta Sestito



🏞️ Ore 13:30 - Pranzo sociale nel Parco



Ore 18:00 - Live music con: "MASCARIMIRI” – Tradinnovazione from Salento - in concerto; • DjSet by: Cesko Thevineyard - FunkyKus - Giuseppe Laratta