"Guitti senza carrozzone", serata d'arte all'Alkmeon con Lello Arena a sostegno dell'Unicef

"Artisti in palcoscenico per Unicef” è il titolo dello spettacolo in programma giovedì 27 aprile nell'auditorium Alkmeon del Centro studi Dentalia, in località Passovecchio.

Una serata d’arte con Lello Arena, Adriano Ferraiolo, Vincenzo Leto, Nicodemo Bilotta e Dorotea Li Causi a sostegno della delegazione italiana del Fondo della Nazioni unite per l'infanzia alla quale sarà devoluto in parte il ricavato per progetti umanitari, mentre il resto andrà all'associazione "Guitti senza carrozzone" per le sue attività culturali, organizzatrice della serata nell'ambito della quarta edizione del concerto teatrale del Primo Maggio.

L'iniziativa si avvale del supporto di Michele Affidato Orafo, Cai Service Group, Starbene, McDonald's, Gruppo Marrelli, Saipe Group ed Azienda agricola Brittelli Elisabetta. L’appuntamento è alle ore 21. I biglietti sono disponibili presso M&M abbigliamento & accessori in via Mario Nicoletta 7.