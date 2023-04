Avviso pubblico del Comune per attività di intrattenimento e di spettacolo: disponibili 100 mila euro

CROTONE - Entro l’8 maggio 2023 è possibile presentare la propria candidatura per accedere a finanziamenti per eventi di intrattenimento per la programmazione culturale. Ci sono disponibili 100 mila euro, provenienti dai fondi dell'accordo con Eni, che il Comune ha previsto di utilizzare allo scopo.

Lo comunica L’amministrazione Comunale che sta programmando le attività di intrattenimento e spettacolo per la prossima stagione estiva ma anche per tutto il 2023 allo scopo di migliorare l’attrattiva turistico territoriale offrendo alla cittadinanza e agli ospiti occasioni di svago e socialità. Uno dei segmenti della programmazione prevede, attraverso la formula del patrocinio a titolo oneroso, il coinvolgimento di associazioni e privati i quali possono presentare proprie iniziative di intrattenimento e di spettacolo a seguito dell’avviso per l’assegnazione di contributi economici pubblicato sul sito dell’Ente.

L'avviso è finalizzato all’assegnazione di risorse a favore di progetti, iniziative culturali, artistiche, sportive, enogastronomiche, di intrattenimento e spettacolo da realizzarsi sul territorio cittadino durante il 2023 con il conseguente inserimento delle iniziative stesse nel cartellone degli eventi della città di Crotone. L’amministrazione, attraverso le risorse di cui all’accordo ENI, ha stanziato un budget complessivo di 100.000 euro oltre a prevedere l’ospitalità degli eventi nelle aree urbane e nei siti di maggiore interesse tra cui la villa Comunale, il largo Lavatoio presso il Castello Carlo V, Orto Tellini, piazza Pitagora, piazza della Resistenza. Possono accedere ai finanziamenti le associazioni di volontariato, le associazioni di promozione sociale, le imprese sociali di cui al D. Lgs. n. 117/2017; b) le associazioni e/o le società sportive dilettantistiche di cui al D.Lgs. n. 36/2021 e s.m.i.; c) altre associazioni, fondazioni e comitati, di cui al Libro I, titolo II, capi II e III, del Codice Civile, purché costituiti con atto scritto; d) altri soggetti privati, anche aventi scopo di lucro, con riferimento a specifiche iniziative senza scopo di lucro di particolare rilevanza e aventi caratteristiche tali da promuovere l’immagine turistica della città o tali da costituire manifestazioni di particolare interesse per la comunità locale.

A ciascuna sezione è assegnato un budget di spesa che sarà ripartito tra le proposte ritenute ammissibili a seguito di approvazione di autonome graduatorie. Di seguito la ripartizione: