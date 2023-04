Morto Nello Alfieri, il sindaco visionario che fece diventare Carfizzi centro dell'Europa

CARFIZZI - Nello Alfieri, docente, giornalista e sindaco di Carfizzi è deceduto all'età di 71 anni lo scorso giovedì 20 aprile a Vilnius, in Lituania, dove si era trasferito da tempo. Se ne va una figura storica dell'arberia e della politica crotonese. Un uomo, un professore (ha insegnato a tanti educazione fisica nelle scuole crotonesi), ma soprattutto un visionario che ha sognato in grande per il suo piccolo paese, Carfizzi, di cui è stato sindaco comunista (poi di sinistra) dal 1980 al 2004 ininterrottamente. Sotto la sua guida Carfizzi è diventato il centro di quell'Europa che ancora doveva formarsi. Il comune più piccolo della provincia in quegli anni è stato mea di scambi culturali dove i giovani di tutto il mondo si incontravano scoprendo la cultura arbereshe prima e quella calabrese poi.

Centinaia di persone in questi giorni lo hanno ricordato con i loro messaggi sui social. Per noi de il Crotonese era stato un prezioso collaboratore prima di diventare sindaco del paese. Di lui ricordiamo la cordialità, tipica della gente dell'arberia, la disponibilità e la passione per la politica. Una politica dell'incontro quella di Alfieri, mai dello scontro. Una politica per costruire e per sognare. Una politica moderna nonostante in quegli anni la disputa tra Pci e Dc fosse serrata. Nello Alfieri, però, era riuscito con la sua empatia a superare gli steccati politici. Probabilmente avrebbe meritato qualcosa di più, a livello politico, che la sua terra e quel Pci che stava scomparendo non ha saputo dare a lui che era ed è avanti anni luce rispetto all'attuale sinistra.

Nonostante la lunga malattia continuava a mantenere i rapporti con la sua terra anche dalla Lituania che, come scrive la figlia su facebook, "aveva abbracciato un bel po' di anni fa, contento di diventarne cittadino". Proprio in Lituania, secondo le usanze locali, a mezzogiorno di sabato 22 aprile, si è tenuta la messa, mentre la camera ardente è visitabile dalle 13 alle 21 di oggi e dalle 9 alle 13 di domani, quando verrà celebrato il funerale. Nello Alfieri ha scelto di essere sepolto al cimitero di Liepňa. "Le radici di papà - annuncia la figlia - ci porteranno a Carfizzi il 29 Aprile alle 16, per celebrare una messa. Mentre un ricordo laico avverrà durante la manifestazione del Primo Maggio alla Montagnella un giorno e luogo immensamente cari a lui e a tutti coloro che hanno appreso lì l'importanza di fare rete, come si dice adesso, della condivisione coi propri fratelli, della riflessione, confronto e dialogo politici, in cui trovarsi sia con i compagni, che con gli avversari, perché il dibattito rimanga acceso".

Il sindaco di Carfizzi, Mario Amato, lo ha ricordato con commozione: Ci ha lasciati una parte importante della storia e della vita amministrativa del nostro Comune. Nello Alfieri è stato Sindaco di Carfizzi dal 1980 al 2004 dedicandosi, con profonda dedizione alle problematiche del paese, con un impegno fatto di ore e ore spese in Municipio. Ho sempre apprezzato la sua passione, che negli anni ha caratterizzato il suo percorso da amministratore nella nostra comunità, imparando dalla sua esperienza di Sindaco. Mi unisco al dolore della famiglia, conservando per sempre il suo ricordo".

Auspichiamo che il suo paese, quel paese che ha fatto crescere e conoscere nel mondo, pensi a dedicargli uno spazio per farlo ricordare ai posteri.