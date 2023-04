'La casa che piange', Ciconte torna in libreria con un romanzo emozionante

CUTRO - Domenica 23 aprile alle ore 18, nella sala "Falcone Borsellino", lo scrittore Marco Ciconte presenta in anteprima nazionale il suo nuovo romanzo "La case che piange" nel corso di un incontro al quale parteciperanno Rosanna Frandina e Alfredo Borrelli. Edito dalla "Aporema Edizioni", come osserva Alfredo Jr Borrelli nella prefazione il romanzo “La casa che piange” è una poesia. "Una potentissima e seducente corrente lirica lo attraversa in ogni sua pagina, in ogni sua riga. Livia e soprattutto Nanà, le assolute protagoniste attorno alle quali la storia si dipana, pur essendo assolutamente realistiche, sono caratterizzate da una imponente matrice onirica, che le fa aleggiare, quasi danzare, come figure mosse dal vento del “pathos” assumendo le pose caratteristiche delle Muse, dall’allegria fanciullesca di Euterpe, alla sensualità intrigante di Erato, fino alla disperazione tragica di Melpomene. Con la trilogia iniziata con “Romanzo nascosto” - aggiunge Borrelli - proseguita con la “Collina d’oro”, e culminata in modo davvero emozionante con “La casa che piange”, Marco ha indagato in maniera mirabile tante sfaccettature che caratterizzano l’uomo ed il suo “topos”, il suo luogo, che poi altro non è che l’indagare dell’uomo nel suo stare al mondo, che parte sempre dal luogo che ci ha cresciuti, che ci ha iniziati a questo viaggio che è la vita".

La presentazione di Cutro apre una serie di iniziative culturali che Ciconte terrà per presentare il suo romanzo. Martedì 25 aprile sarà a Petilia Policastro (ore 18,00 nella "Casa della Cultura" di via Mercato) dove lo Scrittore sarà intervistato dal giornalista Francesco Rizza.

A seguire la presentazione a Crotone il 29 aprile presso Parco Pitagora" a cura di Francesca Falcone. Altri appuntamenti si svolgeranno per tutto il mese di maggio con varie tappe non solo nel Crotonese ad Isola Capo Rizzuto, Cotronei, Roccabernarda, Crucoli Torretta, ma anche a Bisignano e Catanzaro.