La giornalista Regalino consorella ad honorem della Confraternita di Maria di Capo Colonna

La Confraternita della Beata Vergine Maria di Capo Colonna ha avviato il suo cammino confraternale con la prima messa presieduta dall’assistente spirituale, nonché rettore della Basilica cattedrale di Crotone, monsignor Alessandro Saraco. La messa ha avuto luogo il 21 aprile, venerdì della II settimana di Pasqua, accompagnata da un momento particolare per l’ingresso della prima donna consorella ad honorem “in bono communi promovendo, pro culturae diffusionis meritis”, il ministro straordinario della comunione Giusy Regalino.

Giornalista professionista, Regalino, ricorda una nota della Confraternita, "da oltre trent’anni racconta i momenti mariani portandoli nelle case dei crotonesi e non solo". Il suo ingresso "nella confraternita di preghiera e di promozione del culto mariano rappresenta non solo un riconoscimento, ma soprattutto un impegno sociale ed una testimonianza". Dal 2019 vicepresidente dell’Unione nazionale cristiani italiani, nel corso della sua carriera giornalistica ha ottenuto diversi riconoscimenti e dal 2021 è responsabile Unicef per la provincia di Crotone.

Nel corso della sacra liturgia, dopo la lettura di un breve estratto curriculare come laudatio e della formula di conferimento, monsignor Saraco ed il priore Federico Ferraro hanno consegnato a Giusy Regalino una targa realizzata dal maestro orafo, nonché vicepriore della Confraternita, Michele Affidato con una pergamena ricordo. Presente la Cattedra del sodalizio mariano di cui fanno parte le consigliere Filomena Mustacchio e Serenella Galdieri, la maestra dei novizi Maria Stella Marino e la cancelliera Alessia Barretta.