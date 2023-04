Fotogallery - Crotone-Giugliano 3-1

CROTONE 3

GIUGLIANO 1

MARCATORI: 3’pt D’Errico (C), 27’pt Cernigoi (C), 11’st Rizzo (G), 13’st Chiricò (C)

CROTONE: Branduani; Calapai (26’st Spaltro), Papini, Gigliotti, Giron (1’st Crialese); Petriccione (26’st Ranieri), Carraro; Chiricò (35’st Tribuzzi), D’Errico (44’st Aprile), D’Ursi; Cernigoi. A disp. : Dini , Lucano, Golemic, Bove, Mogos, Abbruzzese, Awua, Kargbo, Gomez, Vitale. All. Zauli

GIUGLIANO: Viscovo; Biasiol (43’st Aruta), Scognamiglio, C. Poziello; Iglio (1’st Rondinella), Gladestony, Ceparano (27’st Ghisolfi), Gomez, Oyewale (1’st Sorrentino); Rizzo, Piovaccari (27’st La Monica). A disp. : Sassi, Siamatas, Berman, Zullo, Poziello R., De Francesco, Ciuferri, De Lucia, Felici. All. Di Napoli

Arbitro: Gianquinto di Parma



Ammoniti: Carraro (C), Branduani (C)

Spettatori: 4.216