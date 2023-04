Serie C, un bel Crotone cala il tris al Giugliano e guarda con fiducia ai playoff

"Torneremo, torneremo, torneremo in serie B". Il coro intonato dalla Curva Sud che ha messo il punto esclamativo sulla stagione regolare è un monito chiaro e forte sulle aspettative di una tifoseria che ha osservato l'ultima recita stagionale acquisendo confortanti risposte. Quelle peraltro invocato e attese dallo stesso Zauli, che contro il Giugliano ha completato la prima fase del percorso ottenendo tutto quanto auspicato: vittoria numero 23 del torneo, 80 punti incamerati e una fondata sensazione di brillantezza e sicurezze che rappresentano un buon viatico in vista degli spareggi. Non era affatto scontato al cospetto di una rivale, il Giugliano, che si giocava le ultime cartucce per centrare i playoff. Ma la missione dei campani è naufragata di fronte alla grande personalità e disinvoltura di un Crotone che ha mostrato ulteriori progressi sul piano della qualità fisica e tecnica. Dimostrandosi anche più cinica rispetto alle abitudini. E così è maturato un 3-1 limpido e mai in discussione, che avrebbe potuto essere anche più corposo. L'applauso finale dello Scida è stato però la federe testimonianza di un gradimento collettivo, da trasferire ora agli appuntamenti di maggio.

Come previsto Zauli risparmia l'esposizione al pericolo giallo i sei diffidati. E così spazio a nuove rotazioni nel contesto di un 4-2-3-1 che rappresenta uno dei due sistemi di gioco sempre validi a modulabili anche a seconda degli interpreti. In attacco si rivede Cernigoi, assistito alle spalle da Chiriò, D'Errico e D'Ursi mentre in mediana operano Petriccione e Carraro. Davanti a Branduani c'è spazio per Papini e Gigliotti con Calapai e Giron che occupano le corsie estere. Il Crotone è in palla e sblocca il match al secondo giro di orologio. Ci pensa D'Errico con una parabola da applausi a sbloccare la contesa, risolvendo un'azione pasticciata dei campani. Avversari che la combinano ancora più grossa quando l'ex Scognamiglio serve in modo scellerato il proprio portiere, sulla palla si avventa Cernigoi che con un delizioso tocco d'esterno trova il 'sette' della porta e festeggia il suo secondo gol in maglia rossoblù. La partita è in discesa già dopo pochi, col Giugliano presto rassegnato a cancellare il sogno playoff. Il Crotone crea altre situazioni per arrotondare, mostrando qualità e grande sicurezza soprattutto con i suoi interpreti migliori, Chiricò e D'Errico. Dietro non concede praticamente nulla, con Branduani presente quando chiamato, raramente, in causa.

Nel secondo tempo il match subisce un sussulto quando Rizzo si avventa sulla sfera che danza pericolosamente nell'area piccola e supera il portiere rossoblù. Ma passano appena due minuti ed il Crotone fa tris: Papini interrompe una ripartenza ospite impossessandosi del pallone e azionando il break, sulla trequarti avversaria serve Chiricò che si esibisce nel suo pezzo forte che comprende la conversione verso il centro e il tiro mancino a giro che finisce sotto l'incrocio tra gli applausi a scena aperta dello Scida. Partita nuovamente in ghiacciaia con il Crotone che potrebbe arrotondare ma trova due volte il legno a dire di no, mentre D'Errico continua ad incantare. C'è spazio anche per l'ingresso dei baby Aprile e Ranieri, ma la sfida p ormai consegnata agli archivi. Con il Crotone che incassa i tre punti e guarda con ragionevole ottimismo alla fase-2 del torneo.

CROTONE 3

GIUGLIANO 1

MARCATORI: 3’pt D’Errico (C), 27’pt Cernigoi (C), 11’st Rizzo (G), 13’st Chiricò (C)

CROTONE: Branduani; Calapai (26’st Spaltro), Papini, Gigliotti, Giron (1’st Crialese); Petriccione (26’st Ranieri), Carraro; Chiricò (35’st Tribuzzi), D’Errico (44’st Aprile), D’Ursi; Cernigoi. A disp. : Dini , Lucano, Golemic, Bove, Mogos, Abbruzzese, Awua, Kargbo, Gomez, Vitale. All. Zauli

GIUGLIANO: Viscovo; Biasiol (43’st Aruta), Scognamiglio, C. Poziello; Iglio (1’st Rondinella), Gladestony, Ceparano (27’st Ghisolfi), Gomez, Oyewale (1’st Sorrentino); Rizzo, Piovaccari (27’st La Monica). A disp. : Sassi, Siamatas, Berman, Zullo, Poziello R., De Francesco, Ciuferri, De Lucia, Felici. All. Di Napoli

Arbitro: Gianquinto di Parma



Ammoniti: Carraro (C), Branduani (C)

Spettatori: 4.216