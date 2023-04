25 aprile a Crotone, la città fedele alla tradizione partigiana, cerimonia a piazza Umberto I

Le polemiche artificiose innescate dalla destra di governo sulla Liberazione non hanno trovato sponda a Crotone. La città, come ogni anno da settantasette a questa parte, martedì 25 aprile festeggerà la cacciata dei nazisti e dei fascisti dall'Italia, ultimo atto di una lunga guerra di resistenza contro i regimi totalitari di Hitler e Mussolini.

La cerimonia per il 78° anniversario della liberazion del Paese, informa una nota del Comune, avrà luogo a piazza Umberto I. Il programma prevede alle ore 9.15 lo

schieramento del Reparto di formazione; alle 9.30 l'afflusso dei labari, stendardi e gonfaloni con lo schieramento delle rappresentanze.

Con l'arrivo del prefetto, accompagnato dal comandante della Capitaneria di porto, prenderà il via il cerimoniale con la resa degli onori: alzabandiera, lettura dei messaggi, onore ai Caduti e deposizione della corona di alloro, lettura della preghiera della Patria.

Per l'occasione il Comune ha apportato alcune modifiche temporanee alla viabilità: divieto di sosta con rimozione coatta, dalle ore 22 del 24 aprile fino alle 15 del 25 aprile su piazza Umberto I e via Monsignor Pietro Raimondi; divieto di transito veicolare su piazza Umberto I e su via Monsignor Pietro Raimondi dalle 7 alle 15.00 del 25 aprile.