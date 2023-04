A Torre Melissa l'assemblea regionale 'Avis Calabria' 2023

TORRE MELISSA - Il 23 aprile si è svolta l'assemblea regionale Avis Calabria nel corso della quale è stata illustrata la relazione attività del Consiglio Direttivo, approvato il Bilancio Consuntivo 2022 e quello Preventivo 2023 e sono stati nominati i delegati all'Assemblea dell'Avis Nazionale.

"Un'intensa giornata, quella svoltasi all'Hotel Balestrieri, partita con un emozionante video in ricordo della tragedia del naufragio dei migranti a Cutro, avvenuta lo scorso 25 e 26 febbraio - si legge in una nota - alla presenza del presidente di Avis Calabria, Franco Rizzuti, che ha condotto i lavori assembleari, affiancato da Nicodemo Napoli, vice presidente vicario; Antonino Posterino, vice presidente; Katiuscia Mastroianni, segretario e responsabile gruppo scuola Avis Calabria; Francesco Simonetti, tesoriere; Domenico Nisticò, tesoriere Avis Nazionale con delega ai progetti scuola".

Sono intervenuti il presidente Avis comunale di Torre Melissa, Vincenzo Lucà; il sindaco di Torre Melissa, Raffaele Falbo; il presidente della Provincia di Crotone, Sergio Ferrari e il direttore del Servizio di Immunoematologia e Medicina Trasfusionale di Crotone, Patrizia Leonardo. Presenti i rappresentanti della Guardia di Finanza e dei Carabinieri e i ragazzi e le ragazze del Servizio Civile Avis.

Alcuni volontari delle cinque province calabresi hanno descritto le attività svolte nel corso degli ultimi mesi da parte dell’Avis Calabria, delle quali sono stati protagonisti negli incontri nazionali.

“E' stata un'assemblea molto partecipata – ha evidenziato il presidente Franco Rizzuti – durante la quale abbiamo voluto nominare socio emerito Michele Affidato, una figura illustre della nostra regione, conosciuto in tutta Italia ed oltre per le sue creazioni orafe ma, soprattutto, una persona dal cuore grande, molto vicina alla nostra associazione. In questa giornata abbiamo ripercorso l'anno associativo trascorso e affrontato le prospettive future. Il tutto in un clima di forte serenità e unitarietà che deve continuare a guidare il percorso dell'Avis Calabria che deve puntare sempre di più sulle nuove generazioni.”