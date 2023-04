Monumento ai crotonesi dispersi in Russia donato dalla famiglia Baffa, sorgerà nella Marinella

I lavori di sistemazione della rotonda per accogliere la statua

Il panorama urbano si arricchisce di una nuova statua, anche questa dedicata ai caduti della seconda guerra mondiale. La statua, frutto di una donazione del cavaliere Massimiliano Baffa, sorgerà nel rione Marinella, nei pressi della galleria Nettuno, sulla piccola rotatoria all'imbocco di via Crea con via Scalise, davanti all'ex asilo Pro Crotone di recente demolito per fare posto alla nuova Questura.

I lavori di sistemazione sono iniziati da circa un mese. La statua, dedicata alla memoria dei militari italiani dispersi nella campagna di Russia del 1943-1945, sorgerà al centro della rotonda circondata dalle piante. L'accettazione della donazione da parte del Comune risale all'estate 2021, su proposta del presidente della quarta commissione consiliare Fabrizio Meo.