Pnrr, l'assessore Bossi porta l'esperienza di Crotone alla conferenza di Roma dell'Ue

Crotone è tra le città che porteranno la propria esperienza in materia di Pnrr alla conferenza organizzata a Roma dal Parlamento europeo, in collaborazione con RemTech Expo, sul tema 'Piano nazionale di ripresa e resilienza. Next Generation EU. Just Transition Fund. Opportunità per recuperare aree industriali compromesse e territori'. "L'assessore al Pnrr Luca Bossi - informa una nota del Comune - sarà tra i relatori di una iniziativa che mette a confronto parlamentari europei e nazionali, regioni e comuni su un tema particolarmente dibattuto".

La conferenza avrà luogo giovedì 27 aprile all'Esperienza Europa-David Sassoli di piazza Venezia. I lavori saranno aperti dal vice presidente del Senato, Gian Marco Centinaio; dalla vice presidente del Parlamento europeo, Pina Picerno; dal ministro con delega al Pnrr, Raffaele Fitto, e dal ministro dell'Ambiente, Gilberto Pichetto Fratin. E vedranno i contributi di amministratori locali che si confronteranno sulla base delle rispettive esperienze rispetto ad una misura fondamentale per lo sviluppo del Paese e dei singoli territori.