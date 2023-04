Radon, il Filolao presenta i risultati di RadioLab Calabria realizzato con l'Infn

“Tre anni con RadioLab in Calabria”. E' il tema del workshop in programma venerdì 28 aprile alle ore 9.30 nell’auditorium del liceo scientifico Filolao di Crotone. L'iniziativa arriva al termine di un lungo lavoro portato avanti da studenti e studentesse calabresi ed ecuadoregni nell'ambito del progetto Radiolab dell'istituto nazionale di fisica nucleare.

Con il supporto del Dipartimento di fisica dell'Università della Calabria, ragazzi e ragazze hanno affrontato la problematica del radon, un gas radioattivo che sale dalla terra e penetra nelle case, seconda causa di morte, dopo il fumo, per tumore ai polmoni. Nelle vesti di ricercatori e ricercatrici hanno effettuato misure di concentrazione in ambienti chiusi e in acqua sorgiva, organizzato e partecipato ad eventi sul tema, realizzato interviste sulla percezione del rischio derivante dall'inalazione di questo gas nobile quanto subdolo e pericoloso.

Il workshop, a carattere regionale, è organizzato dagli studenti della classe quinta, sezione D del Filolao, in collaborazione con l'Infn, il Dipartimento di fisica dell'Unical ed il liceo scientifico di Rossano. Partecipano, oltre a quelle della nostra regione, due scuole di Riobamba, Ecuador, partner del progetto calabrese. Presenti rappresentanti di Unical, Arpa Calabria e del territorio, per un confronto sul tema del rischio radon in Calabria e sui contributi futuri che potrà offrire il progetto. L'evento gode del patrocinio dell'Ordine dei geologi della Calabria.