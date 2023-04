Simeup e Lions Club, corsi salva vita per gli studenti dell'istituto Donegani

SIMEUP Crotone in collaborazione con il Lions Club Crotone Host ed il suo presidente Raffaele Lumare ha organizzato un corso di BLS e manovre di disostruzione per gli studenti di due classi quinte dell’Istituto Donegani di Crotone. L’evento ha visto la partecipazione di numerosi giovani interessati ad acquisire competenze fondamentali per la gestione delle situazioni di emergenza.

Il corso, della durata di alcune ore, ha permesso ai giovani di apprendere le tecniche di base per la gestione delle situazioni di emergenza, come il riconoscimento dell’arresto cardiaco, la somministrazione delle manovre di rianimazione cardiopolmonare e le manovre di disostruzione delle vie aeree.

L’iniziativa ha ricevuto un grande apprezzamento da parte degli studenti e dei docenti dell’Istituto Donegani, che hanno sottolineato l’importanza di acquisire queste competenze fin dalla giovane età.

“La formazione in materia di primo soccorso è fondamentale per tutti - spiega il direttore del corso, Anna Maria Sulla - ma soprattutto per i giovani, che possono essere chiamati ad affrontare situazioni di emergenza in qualsiasi momento della loro vita”.

Il corso è stato particolarmente utile per gli studenti delle classi quinte, in quanto si tratta di un’età in cui è importante acquisire conoscenze e competenze per la gestione delle situazioni di emergenza. Grazie all’utilizzo dei manichini elettronici, i partecipanti hanno potuto simulare le manovre di rianimazione e di disostruzione in modo realistico e interattivo, migliorando la loro capacità di reazione in caso di necessità.

L’evento è stato organizzato con grande attenzione ai dettagli e ha visto la partecipazione attiva degli studenti, che si sono dimostrati molto interessati e coinvolti.