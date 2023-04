25 aprile, "c'è solo un modo per ricordare": Voce depone una corona di alloro nel Comune

Al termine delle celebrazioni ufficiali in piazza Umberto I, il sindaco di Crotone ha deposto una corona di alloro, a nome della comunità cittadina, sulla lapide commemorativa nell'androne del Municipio che ricorda il 25 aprile ed i valori della Liberazione.

"A distanza di 78 anni dalla Liberazione del nostro Paese avvertiamo il dovere di continuare a sentire sempre viva la volontà di celebrare questa ricorrenza" ha detto Enzo Voce. "Non ci possono essere modalità differenti per ricordare. Il sentimento comune si raccoglie in un unico pensiero che riconduce ai principi sui quale si basa il fondamento del nostro ordinamento democratico: i principi di libertà, di uguaglianza, di giustizia".

"Un pensiero - ha aggiunto il primo cittadino - che esprime la gratitudine e riconoscenza per coloro che, mettendo a repentaglio la propria esistenza, sacrificando la propria vita, furono artefici dell'affermazione di questi principi".