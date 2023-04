25 aprile, Meo: è il momento d'intitolare una via ai fratelli Nicoletta ed al giovane Paglia

Una via o una piazza intitolata ai fratelli Nicoletta senza dimenticare il giovane Paglia. Lo scrive il consigliere comunale Fabrizio Meo in qualità di presidente della commissione consiliare cultura del Comune di Crotone.

"Sarebbe importante che all’indomani delle celebrazioni per la ricorrenza del 25 aprile, finalmente - scrive Meo - ci si determini d’ intitolare una via o una piazza della nostra città agli eroici partigiani, nostri concittadini, Franco e Giulio Nicoletta, quest’ultimo decorato con la medaglia d’argento al valor militare, come pure a Francesco Paglia, anch’egli legato alla nostra città e morto giovanissimo negli scontri di piazza che furono conseguenza di una manifestazione per il ricongiungimento di Trieste al territorio nazionale e per questo insignito della medaglia d’oro al merito civile alla memoria".

La richiesta è stata già avanzata "dalla commissione consiliaree cultura e condivisa dall’intero Consiglio comunale, tanto più che la proposta d’intitolazione di una via ai partigiani Franco ed al comandante Giulio Nicoletta - ricorda il Meo - era stata in passato già più volte perorata, ma mai si è concretizzata. Coltivare la memoria di chi si è sacrificato per donarci il bene più prezioso è l’unico rimedio - conclude il presidente della commissione - contro l’indifferenza e l’ignoranza".