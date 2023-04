Crotone, cede asta di sostegno, la barca spezzata si adagia su un lato

CROTONE - La 'Barca spezzata' posta nella rotatoria tra via Giovanni Paolo II e via Di Vittorio ora è anche la 'barca adagiata'. Nella mattina del 25 aprile tanti cittadini si sono accorti che la struttura in ferro che riproduce un'antica nave achea si è ripiegata su se stessa ed è caduta dal lato sinistro. La causa non pare sia da ricercare in una collisione o urto di qualche mezzo. Da un sopralluogo degli agenti della polizia locale pare che un'asta che la sosteneva si sia piegata provocando la caduta della struttura.

Il comando della polizia locale ha segnalato il problema al settore competente per effettuare la riparazione e rimettere... in sesto la barca.