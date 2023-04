(Fotogallery) - Al castello di Santa Severina la premiazione del concorso 'Guitti Senza Carrozzone'

Il suggestivo Castello normanno di Santa Severina è stata la splendida location della serata di premiazione dei due concorsi letterari, organizzati dall’associazione culturale Guitti Senza Carrozzone.

Il concorso dedicato a ‘Maria Zumpano’ – con le due sezioni poesia e narrativa - è arrivato ormai alla sua terza edizione con il tema ‘Briciole di pane quotidiano e di vita vissuta'. Anche questo anno, alla presenza della famiglia della maestra Zumpano, i Guitti hanno reso omaggio ad una donna, una professionista, una mamma amata da tutto il paese di Roccabernarda che, purtroppo, ha perso la vita a causa della terribile pandemia da Covid-19.

A Maria Zumpano è infatti dedicato l’intero percorso dei tre anni e le tematiche trattate, vicine alla vita di Maria: ‘La Calabria per me’ argomento del primo anno è legato all’amore che Maria ha sempre provato per la sua terra; ‘Distanze’, il tema del secondo anno, ricorda il distacco di Maria dalla sua Calabria, per un periodo abbastanza lungo che lei non sopportava, tanto da farla tornare poi alle sue origini creando qui la sua bella famiglia. Infine, ‘Briciole di pane quotidiano e di vita vissuta’, tema del 2023, a ricordo di Maria quale ottima cuoca, che ha insegnato a sua sorella Rosalba l’arte della buona cucina.

Il concorso letterario per giovani scrittori ‘Vittoria Bonofiglio’ è la novità del 2023. I Guitti hanno pensato di estendere la partecipazione al contest anche ai ragazzi dai 14 ai 18 anni con il tema ‘Il silenzio’, le sue tante sfumature, la paura di cui spesso si fa carico, le situazioni che feriscono e logorano i rapporti umani.

Un tema ampio che ha permesso ai ragazzi di mettersi in gioco raccontando il loro silenzio interiore, familiare, nel gruppo di amici. Quel silenzio che si aggrappa a volte al digitale, al potere dei social e ostacola il dialogo e il confronto.

L’intero concorso è stato finanziato dalla famiglia Bonofiglio di Roccabernarda che ha voluto rendere omaggio a Vittoria Bonofiglio, la mamma forte che nel 1966 ha fondato un’ attività commerciale di abbigliamento e qualche gioiello che con il tempo, e con non poche difficoltà , è diventata la rinomata gioielleria di Roccabernarda. In più la signora Vittoria ha trasmesso la passione per la lettura e lo studio ai suoi figli, che oggi gestiscono l’attività di famiglia. Un omaggio quindi alla donna, alla mamma, all’imprenditrice che ha saputo rimboccarsi le mani e creare dal nulla il suo futuro.

Anche per questo anno i componimenti, arrivati da tutta Italia, sono stati numerosissimi ed il compito dei giurati non è stato semplice.

L’organizzazione dei due concorsi è stata curata da Victoria Kelly, Joëlle Olivier, Marianna Locanto e Danila Esposito. L’evento di premiazione è stato organizzato invece dal gruppo dei Guitti, coordinato dal presidente Vincenzo Leto, talentuoso attore crotonese, che ha indossato i panni del presentatore per l’occasione. Ad impreziosire l’evento gli intermezzi musicali di Dorotea Li Causi, voce e chitarra e Pasquale Bonaddio alla fisarmonica. Inoltre, erano anche presenti i due attori di cinema e teatro Anna Rita Vitolo e Antonio Tallura che hanno letto e interpretato i componimenti vincitori delle sezioni dei due concorsi.

A vincere il III° concorso letterario ‘Maria Zumpano’ per la sezione poesia è ‘Futuri limitati’ di Marco Iemmi; per la sezione racconto è ‘La talea e la briciola’ di Alberto Di Pinto. A selezionare i componimenti vincitori è la giuria composta da: Andrea Donaera, Maurizio Amendola e Lucia Bellassai.

A vincere il I° concorso letterario per giovani scrittori ‘Vittoria Bonofiglio’ per la sezione poesia è ‘Il canto della trincea’ di Francesco Calizzi; per la sezione narrativa è ‘Omertà’ di Hiba Raissi. A selezionare i componimenti vincitori è la giudice Donatella Maestri.

A fine serata l’attore Antonio Tallura ha letto e interpretato la poesia vincitrice del primo concorso letterario ‘Maria Zumpano’ dal titolo ‘Mia’ di Danila Esposito.

A ringraziare gli sponsor per il loro importante contributo è Vincenzo Leto che li ha ricordati “non solo come sponsor - dice – perché non hanno certamente bisogno di pubblicità, ma come persone vicine ai Guitti, che amano l’arte e credono nella cultura”. Le targhe per i vincitori del concorso letterario 'Maria Zumpano' sono state realizzate dal maestro orafo Michele Affidato, mentre le targhe per il concorso giovani scrittori 'Vittoria Bonofiglio' sono state realizzate dalla gioielleria Bonofiglio di Roccabernarda.

Il concorso è stato finanziato da G&G collection di Pino Esposito, Leonardo Pulera’ e famiglia, azienda agricola Elisabetta Brittelli, ceramiche Marazzita, arte floreale di Rosa Facente, Delizie sottozero di Nicola Bilotta e la Gioielleria Bonofiglio di Roccabernarda per il concorso giovani scrittori.

I Guitti vi aspettano all’evento del 27 aprile con Lello Arena ‘Artisti in palcoscenico per Unicef’. Una serata di beneficenza nell’auditorium Alkmeon del centro studi Dentalia, in località Passovecchio. Per info: guittisenzacarrozzone@gmail.com

Ph. Lello Arcuri