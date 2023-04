Pallamano serie B, per il Crotone sconfitta senza attenuanti a Fasano

Un Crotone ben al disotto delle proprie possibilità incassa dal Serra Fasano una sconfitta senza attenuanti. Nell’ultima trasferta di campionato, complice l’organico rabberciato per l’assenza di alcuni uomini chiave, Perri e compagni devono arrendersi al cospetto di un avversario che, pur senza trascendere, ha il merito di sbagliare molto meno in tutte le fasi di gioco. Se si esclude l’equilibrio del primo quarto di gara, durante il quale i crotonesi riescono a contrastare bene il passo dell’avversario, per il resto è un monologo dei fasanesi. Dopo 15’ l’equilibrio iniziale si rompe ed il Serra comincia a prendere il largo costruendo un gap nel risultato che poi manterrà per il resto della gara. Gli errori al tiro e le numerose palle perse dal Crotone innescano il contropiede avversario che colpisce ripetutamente l’incolpevole Lo Guarro. Le varianti tattiche apportate da Cusato e l’encomiabile impegno dei suoi atleti non producono l’effetto sperato: ne consegue un canovaccio scontato con il Serra che controlla il risultato nonostante gli strenui tentativi del Crotone di accorciare le distanze per rientrare in partita. Il risultato finale di 30-23 in favore del Serra sancisce la sconfitta dei rossoblù pitagorici cui adesso non rimane che onorare al meglio gli impegni finali della stagione di Serie B con il doppio turno casalingo che li vedrà opposti dapprima all’Altamura (domenica 30 alle 17:00) ed infine alla Fidelis Andria (sabato 6 maggio alle 19:00).

SERRA FASANO – PALLAMANO CROTONE 30-23 (15-10)

SERRA FASANO: Monopoli, Lusverti (4), Guarini (4), Raimondi (1), Martucci, Rosato, Colucci (5), Tasca (1), Passiatore (6), Tarì (5), Kola, Giannoccaro (4), Intini. Allenatore: Cassone.

CROTONE: Lucente, Gentile (3), Caristo, Perri, Berlingeri (2), Vrenna (5), Malerba (7), Riganello (1), Fiorenza, Menzano, Buscema (1), Lo Guarro (1). Allenatore: Cusato