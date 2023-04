Serie C, per il Crotone tre giorni di riposo. Da giovedì testa agli spareggi promozione

Dopo aver chiuso il campionato con la vittoria sul Giugliano per 3-1, mister Zauli ha concesso tre giorni di riposo ai suoi ragazzi. Gli allenamenti riprenderanno giovedì con una seduta pomeridiana al centro sportivo in programma alle ore 17. Da quel momento in poi inizierà la preparazione in vista dei playoff promozione, che vedranno il Crotone entrare in scena nella fase nazionale, quando il percorso avrà raggiunto i quarti di finale.