Aeroporto: prezzi folli, quasi 700 euro per andata e ritorno da Bergamo

Oltre 677 euro per il volo di andata e ritorno Bergamo Crotone. E' la cifra record raggiunta in questi giorni per viaggiare in aereo dalla città. A renderlo noto è il comitato cittadino aeroporto Crotone. "Oggi è stato il giorno più caro di sempre per i cittadini crotonesi che hanno tentato di prenotare un volo per rientrare nella nostra terra e sfruttare il ponte del 25 aprile a pochi giorni di distanza da quello del 1° maggio" si legge in una nota dell'associazione che precisa "il biglietto di andata e ritorno da Bergamo per Crotone ha raggiunto la cifra di 677,59 euro" ed allega la prenotazione con il costo dei due voli: 420,75 euro per la tratta Bergamo Crotone del 26 aprile e 239,69 euro per la tratta Crotone Bergamo del 30 aprile.

"La situazione - denuncia il comitato - diventa sempre più insostenibile e da mesi sui voli a ridosso delle feste non si registra più il tutto esaurito, a prezzi così alti è da folli tornare anche se ciò significa non rivedere la propria famiglia. Il Governo deve fare qualcosa, non può riconoscere a Crotone la continuità territoriale e farci volare a questi prezzi. Noi non siamo turisti, noi siamo cittadini di una terra isolata da decenni".