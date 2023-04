Naufragio Cutro: concessa estradizione del presunto scafista arrestato in Austria

CROTONE - E' stata concessa dall'Austria l'estradizione di Gun Ufuk, il turco di 28 anni accusato di essere uno degli scafisti del caicco naufragato a Cutro il 26 febbraio scorso con la morte accertata di 94 persone. La notizia è emersa stamani in apertura dell'udienza per l'incidente probatorio nei confronti dei quattro presunti scafisti indagati dalla Procura della Repubblica di Crotone per omicidio colposo, disastro colposo e favoreggiamento all'immigrazione clandestina. Il pubblico ministero di Graz, in videcollegamento con il Tribunale di Crotone ha informato dell'approvazione della richiesta di estradizione avvenuta nell'udienza del 24 aprile scorso. Entro dieci giorni l'estradizione dovrà essere perfezionata e l'imputato potrebbe assistere in aula già alle prossime udienze fissate per il 12 e 4 maggio.



In aula mercoledì mattina c'erano due indagati: Sami Fuat, turco di 50 anni, e Khalid Arslan pakistano di 25 anni. Non c'era invece Hafab Hussnain il quarto indagato che in un primo momento era stato considerato minorenne e nei confronti del quale l'incidente probatorio si era svolto al Tribunale competente di Catanzaro. Nel corso dell'udienza sono stati ascoltati tre pakistani sopravvissuti al naufragio. Attraverso le domande del pubblico ministero, Pasquale Festa, è stato ricostruito il viaggio fin dalla permanenza in Turchia e alla partenza da Izmir. Il primo a parlare è stato Khan Azif, cuoco pakistano di 37 anni il quale ha confermato che sull'imbarcazione Khalid Arslan aveva girato dei video promozionali nei quali i migranti inneggiavano agli organizzatori del viaggio: “Ci chiedevano che dovevamo dire di essere i migranti di Ali Hassan, che eravamo sulla barca di Alì Hassan e che eravamo arrivati in Italia”. Il gip Michele Ciociola ed il pm hanno puntato ad avere una ricostruzione più fedele possibile dei fatti in un'udienza complessa durante la quale la testimonianza doveva essere tradotta prima in pakistano, poi in italiano e quindi in turco per permettere alle parti di comprendere cose era stato detto. Il primo testimone ha riconosciuto il turco arrestato in Austria come colui che conduceva la barca, l'atro turco era invece sempre nella cabina di pilotaggio ma non ha mai guidato l'imbarcazione mentre i due pakistani avevano il compito di tradurre gli ordini dati dai turchi e di tenere i rapporti con i migranti dando loro informazioni sul viaggio. Confermato anche il cambio di imbarcazione dopo qualche ora dalla partenza. A tal proposito sia lui che il secondo testimone Ali Kheser di 25 anni, hanno confermato che con la seconda imbarcazione sono arrivati sia Ufuk che Fuat che non erano presenti sulla prima barca dove, invece, si trovavano a bordo i due pakistani partiti con i camion da Istanbul. Khan Azif, che soffrendo d'asma era spesso in coperta, ha raccontato di aver saputo dai due connazionali indagati che i turchi volevano riportare la barca ad Izmir ed ha spiegato di aver visto che al momento del naufragio la barca era condotta da un quinto scafista la cui immagine non era presente nell'album fotografico (potrebbe essere il siriano deceduto o quello irreperibile) e che gli scafisti si erano lanciati in mare utilizzando come salvagente delle camere d'aria di pneumatici: “Il primo a lanciarsi è stato Ufuk e poi due dei quali non ci sono le foto”. Per le prossime udienze l'avvocato Salvatore Perri, che difende Khalid Arslan, ha annunciato che il suo assistito potrebbe fare delle dichiarazioni.