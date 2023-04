Naufragio Steccato: un olivo bianco nel cimitero di Crotone per i piccoli Alì e Hamid

Sono passati due mesi, ma il dolore per la tragedia di Steccato di Cutro non si è lenito nella comunità cittadina. Continuano, infatti, i momenti di riflessione e di ricordo. Questa mattina, presso il cimitero cittadino, si è vissuta un’altra pagina di questo dolore collettivo promossa da Italia Nostra in collaborazione con il Comune di Crotone.

Nel luogo dove riposano Alì, una delle vittime più piccole e il giovane Hamid, questa mattina è stato piantato un albero di olivo bianco, donato da Italia Nostra Crotone.

Un significato simbolico molto forte, in quanto - come ha spiegato Teresa Liguori di Italia Nostra presente all’iniziativa con il sindaco Voce, l’assessore all’Ambiene Secreto e il consigliere comunale Paolo Acri - l’olivo è simbolo di pace, quella pace che significa convivenza e unità, che appartiene al mar Mediterraneo che deve essere luogo di pace e non di morte. Tra l’altro, l’olivo piantato è una pianta molto rara, denominata “Olivo della Madonna”, che produce dei fiori e frutti di un colore candido.

Il sindaco Voce nel suo intervento ha evidenziato la necessità di non dimenticare ma che accanto al ricordo è importante che si assumano provvedimenti che evitino il ripetersi di queste tragedie.

Alla sentita cerimonia è intervenuto don Stefano Cava che ha benedetto la pianta che crescerà nel cimitero cittadino quale simbolo di ricordo e partecipazione al dolore collettivo di una comunità.