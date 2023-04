Reddito di cittadinanza: tre denunciati a Roccabernarda per indebita percezione

Tre uomini di Roccabernarda sono stati denunciati dai carabinieri della locale stazione per indebita percezione del reddito di cittadinanza. Si tratta di due italiani e uno straniero, tutti domiciliati a Roccabernarda, nei cui confronti i carabinieri hanno svolto accertamenti in collaborazione con i colleghi del Nucleo Ispettorato del Lavoro accertando che avevano comunicato dati falsi ed omesso di comunicare precedenti condanne penali subite, la composizione del nucleo familiare e l’effettivo luogo di residenza, ottenendo di fatto guadagni illeciti per una cifra complessiva superiore a 31 mila euro.

I Carabinieri hanno quindi denunciato quanto accertato all’autorità giudiziaria, per poi richiedere anche la revoca dei benefici economici illecitamente percepiti dagli indagati.