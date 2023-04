Rinvio playoff, l'analisi del presidente Vrenna: "Affronteremo una pausa più lunga, ma bisognerà superare le possibili incognite"

Il rinvio dei playoff scompagina inevitabilmente i piani dei club impegnati nelle gare di maggio, che dovranno ulteriormente prolungare l'attesa. Tra queste anche il Crotone, che avrebbe volentieri evitato un surplus di attesa. Ma questo è il 'verdetto' del Consiglio direttivo, e anche il presidente del Crotone Gianni Vrenna, ne prende atto, auspicando una positiva risposta da parte della sua squadra, che dovrà per forza di cosa rimodulare in parte il programma di preparazione.

"Prendiamo atto della decisione del posticipo dell’inizio dei playoff - commenta il patron rossoblù - consapevoli del fatto che, per le condizioni che si erano venute a creare negli ultimi giorni, la Lega Pro non avrebbe potuto agire diversamente".



"Dal nostro punto di vista - continua - ci troveremo ad affrontare una pausa più lunga rispetto a quella prevista, che già era di tre settimane, e dovremo essere bravi a riprogrammare rapidamente l'avvicinamento al nostro esordio, superando anche le possibili incognite che una sosta così lunga comporterà".



"Certamente - conclude - dobbiamo essere ottimisti e trovare i lati positivi: mi piace sempre approcciare ai problemi come se fossero nuove opportunità e anche stavolta ci metteremo lo spirito di sempre che sarà fondamentale nel perseguire il nostro obiettivo."