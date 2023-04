Serie C, ufficializzato il rinvio dei playoff: si comincia l'11 maggio, Crotone in campo nei quarti il 27 e 31 maggio

Come previsto, l'inizio dei playoff slitta di una decina di giorni. Lo ha stabilito il Consiglio Direttivo della Lega Pro alla luce del 'caso' Siena, che ha imposto un nuovo scenario. Coinvolto anche il Crotone, che dovrà attendere ulteriormente prima di scendere in campo: dal 16 al 20, le sfide si giocheranno invece il 27 e 31 maggio.

"Il Consiglio Direttivo della Lega Pro - si legge nella nota - informato oggi del deferimento da parte della Procura Federale a carico dell’ACR Siena 1904 e della conseguente fissazione dell’udienza da parte del Tribunale Federale Nazionale all’8 maggio 2023, ha ritenuto doveroso, nel rispetto delle decisioni della Giustizia Sportiva e a tutela delle sue associate, posporre l’inizio delle partite di playoff 2022/23 in data 11 maggio 2023 come da comunicato ufficiale n. 232/L pubblicato in data odierna.

Il Consiglio Direttivo della Lega Pro, che si è trovato nella condizione di dover assumere questa decisione, ha deciso di costituirsi in giudizio insieme a tutte le sue associate a tutela dell’immagine e della credibilità delle stesse. Il Consiglio Direttivo confida nella comprensione dei club coinvolti e dei rispettivi tifosi.

FASE PLAY OFF DEL GIRONE

1° Turno - Gara unica GIOVEDÌ 11 MAGGIO 2023

2° Turno - Gara unica DOMENICA 14 MAGGIO 2023

FASE PLAY OFF NAZIONALE

1° Turno - Gara di Andata GIOVEDÌ 18 MAGGIO 2023

1° Turno - Gara di Ritorno LUNEDÌ 22 MAGGIO 2023

2° Turno - Gara di Andata SABATO 27 MAGGIO 2023

2° Turno - Gara di Ritorno MERCOLEDÌ 31 MAGGIO 2023



FINAL FOUR

Semifinali - Gara di Andata DOMENICA 04 GIUGNO 2023

Semifinali - Gara di Ritorno GIOVEDÌ 08 GIUGNO 2023

FINALE

Gara di Andata MARTEDÌ 13 GIUGNO 2023

Gara di Ritorno DOMENICA 18 GIUGNO 2023