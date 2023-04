Primo maggio a parco Pitagora tra musica e dibattiti sul lavoro

La festa del Primo magio a Crotone torna anche quest'anno, organizzata dal Consorzio Jobel e dall’Associazione LeCentoCittà/ Fabbrica. La manifestazione, autofinanziata, si terrà come di consueto nel Museo e Giardini di Pitagora. Giunta al suo 10° anniversario, la Festa del Lavoro di Parco Pitagora, è sempre di più un punto di riferimento per gli attivisti e la cittadinanza che da sempre condividono la profonda convinzione che è possibile fare comunità, realizzando un cambiamento per contrastare diseguaglianze e tutelare i diritti delle persone che vivono in condizioni di vulnerabilità, siano esse lavoratori, giovani, immigrati.

Sarà un Primo Maggio di musica live con Officine armoniche e dj set di Unite&friend, ma anche di riflessione. Alle 10:30 è previsto un incontro sul tema “Lavoro, integrazione, famiglia, e tutela dei diritti” al quale parteciperanno: don Giacomo Panizza (Comunità progetto Sud), Antonio Samà (Università della Calabria), Francesco Perri (Associazione LeCentoCittà), don Tommaso Mazzei (Direttore Regionale Pastorale Familiare), Antonino Campennì (Unical), Santo Vazzano (Jobel)