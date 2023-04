Castello Carlo V, nuovo orario per le visite, si prepara il programma degli eventi

Cambiano gli orari di apertura del castello Carlo V di Crotone. Dal mese di maggio sarà possibile visitare la fortezza dalle 9.30 alle 12.30 nei giorni di martedì, giovedì e sabato, fatta eccezione per la domenica dove è prevista anche l’apertura pomeridiana dalle 16.00 alle 19.00, oltre quella mattutina.

Una modifica - informa una nota di Andrea Correggia, presidente di Multitracce - decisa per venire incontro ai visitatori in vista della bella stagione, durante la quale sono in programma numerose attività per coinvolgere la popolazione ed i turisti. Gli eventi saranno resi noti nelle prossime settimane dal cartello di associazioni che gestisce il castello: Multitracce, Centro turistisco giovanile, Gak, Ciclofficina TR22o.

Correggi ricorda che sono diverse le iniziative portate a termine nei mesi scorsi e che hanno registrato un'ampia partecipazione di cittadini di tutte le età, curiosi di riscoprire (e soprattutto di rivisitare) la fortificazione.