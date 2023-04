Da lunedì 1 maggio Crotone senz'acqua per lavori alle condutture del Consorzio di Bonifica

Si profila un altro ponte all'asciutto per le case dei crotonesi. Dalla serata del prossimo lunedì 1 maggio e almeno per tutto il giorno successivo sarà infatti interrotta l'erogazione dell'acqua potabile a causa di lavori sulle condutture. Nello specifico si tratta di lavori di manutenzione straordinaria che il Consorzio di Bonifica Ionio crotonese deve effettuare alla condotta adduttrice, ritenuti "necessari ed improrogabili per limitare le perdite idriche e scongiurare danni alla condotta con prolungati periodi di interruzione idrica". Il Consorzio, pertanto, avvisa che l'erogazione dell'acqua sarà interrotta dalle ore 20 dell'1 maggio fino al completamento degli interventi, mentre il ripristino dell'erogazione è previsto per le ore 21 del successivo 2 maggio.

Dal canto suo la Sorical ha comunicato ai sindaci di Crotone e Isola Capo Rizzuto, al Corap, al Cara di Sant'Anna, all'Arssa e alla Prefettura l'impossibilità di rifornirsi dell'acqua grezza, appunto attraverso il Consorzio di Bonifica e il Corap, dalla vasca di Calusia a causa dei lavori preventivati dallo stesso Consorzio. Non essendo pertanto nelle condizioni di poter soddisfare l'intero fabbisogno idropotabile del comprensorio, Sorical ha chiesto al Consorzio di Bonifica la massima fornitura possibile di acqua grezza dall'invaso di Sant'Anna in modo da garantire almeno la quantità minima di acqua necessaria per il territorio crotonese.