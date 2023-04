Maggio dei libri, un mese ricco di eventi: incontri con gli autori, mostre, musica

Un maggio ricco di libri e di eventi anche per il 2023, quello proposto dall'assessorato alla Cultura, dalla Biblioteca comunale Armando Lucifero e dal Patto locale per la lettura Città di Crotone. L'iniziativa è stata presentata nella sala Dionigi Caiazza, dall'assessore alla cultura Nicola Corigliano, dalla responsabile della biblioteca Valeria Cassano, dalla funzionaria dell'ufficio Cultura Carmen Messinetti e da Danilo Gatto dell'associazione Arpa. Un programma di incontri con gli autori, di mostre, di eventi e musica, per parlare di libri, cultura, partenze e approdi, da e per terre lontane che rientra nell'iniziativa nazionale promossa dal Centro per il libro e la lettura (Cepell) e dal ministero della Cultura.

Dopo i recenti eventi drammatici verificatisi nel mese di febbraio sulle nostre coste, il Maggio della città di Crotone non poteva prescindere da quanto accaduto. Ecco perché il calendario di quest'anno si apre intenzionalmente con la presentazione di Quale umanità?, del giornalista Vincenzo Montalcini, un instant book che ripercorre i giorni del naufragio di Cutro. Un libro forte che, per usare le parole dell'autore, "è stato scritto di getto in 48 ore e nasce dall'esigenza di mantenere vivi, il più possibile, i ricordi", e che "racconta anche un'altra umanità: quella della comunità, dei cronisti che non hanno avuto paura di versare lacrime e hanno bevuto dolore, di chi ancora non si rassegna a questa nuova era dell'inumanesimo".

Incontri con gli autori, progetti fotografici con le scuole, esposizioni di icone sacre sono le iniziative presentate dalla biblioteca e dai membri del Patto locale per la lettura (D'Ettoris Editori, Società Dante Alighieri Comitato di Crotone, Vivere In, Associazione culturale Mutamenti, Associazione Krotografia Ets), cui si unisce un'ulteriore iniziativa, curata da Arpa (Associazione di ricerca, produzione ed animazione del territorio/Conservatorio di musica popolare della Calabria), denominata 'La Calabria per Dante', progetto dal taglio originale che intende rappresentare, mediante video-installazioni, mostre, conferenze, concerti il contributo dell'estrema regione della penisola alla lezione dantesca, sia dal lato del pensiero filosofico che da quello della cultura musicale.

Un'unione congiunta di più eventi diversificati, dunque, disseminati come sempre in angoli diversi della città, dalla biblioteca civica/Sala Margherita alle sedi messe a disposizione dai membri del Patto locale, ai suggestivi ambienti della torre Aiutante del castello di Carlo di Carlo V.