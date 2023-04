Migranti, fermati i presunti scafisti di Torre Melissa: si spacciavano per afgani

Fermati due presunti scafisti, un turkmeno ed un uzbeko, che si erano spacciati per afgani nel tentativo di sfuggire agli inquirenti. Il fermo è legato allo sbarco di mercoledì scorso, quando unità della Sezione operativa navale della Guardia di finanza e della Capitaneria di porto di Crotone hanno intercettato e messo in sicurezza nelle prime ore del mattino una imbarcazione a vela con a bordo quaranta migranti rinvenuta a largo di Torre Melissa.

Le successive ricerche e le concomitanti attività di polizia giudiziaria finalizzate all’individuazione dei responsabili, condotte sotto la direzione della locale Procura della Repubblica, hanno permesso di individuare e sottoporre a fermo due presunti trafficanti di persone di stanza in Turchia, provenienti dal Turkmenistan e dall’Uzbekistan, che si erano spacciati per afgani nel tentativo di eludere l’attenzione degli investigatori tentando di far credere che gli scafisti fossero fuggiti a bordo di un tender.