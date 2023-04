Sona World Festival, 1 e 13 maggio a Crucoli con il quartetto Areasud e Claudio Prima

Sona World Festival, la rassegna dedicata alla world ed etno music in Calabria, torna con un doppio appuntamento ad ingresso gratuito. L'evento organizzato da Calabria Sona si sposta a Crucoli, anche nell'ambito del premio Manente, proponendo due concerti lungo il filo conduttore della ricerca e della rivisitazione del repertorio musicale tradizionale del Sud.

Lunedì 1 maggio, alle ore 18, in coincidenza con la festa del lavoro, nella piazzetta San Francesco sul lungomare di Crucoli-Torretta sarà protagonista il quartetto Areasud. Il gruppo è formato da Franco Barbanera (friscalettu, zampogna a chiave, gaita galiziana), Marco Carnemolla (basso, voce), Maurizio Cuzzocrea (chitarra battente, marranzano, tamburello, voce) e Mario Gulisano (tamburelli, cajon, marranzano, voce). Ad un ricco repertorio di tarantelle, in cui zampogna e friscalettu sono protagonisti assoluti, si affiancano canti rituali, favole e serenate che raccontano, con il suono e la lingua nativa, un pezzo di storia dei musicisti stessi, della gente comune e di chi c'è stato ancor prima di loro.

Sabato 13 maggio, sempre alle ore 18, presso il santuario della Madonna di Manipuglia si esibirà Claudio Prima con il progetto Seme. Ad accompagnarlo in questo progetto un inedito quartetto d'archi che indaga insieme al suo organetto ed alla sua voce le connessioni fra musica tradizionale e musica classica, fra sonorità tipiche del Mediterraneo e musica colta, formato da Vera Longo (violino e voce), Paola Barone (violino), Cristian Musìo (viola) e Marco Schiavone (violoncello). Prima dirige la Giovane orchestra del Salento, ensemble di 45 giovani musicisti. E' assistente di Goran Bregovic e Giovanni Sollima per la Notte della Taranta, e conta più di 80 presenze in pubblicazioni discografiche italiane ed internazionali.