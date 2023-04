Pallanuoto serie B, l'Auditore vince ed è aritmeticamente prima nel proprio girone: ora l'assalto alla A2

Missione compiuta. La Rari Nantes Auditore supera l'Acese e stacca il biglietto per i playoff da prima della classe con due giornate d'anticipo e per il secondo anno consecutivo, Un traguardo meritato, arrivato al culmine di un percorso praticamente perfetto, che ha visto i crotonesi sempre al vertice del torneo. La sfida che ha certificato il primato ha visto l'Auditore prevalere abbastanza nettamente contro i siciliani per 19-9, regalandosi dunque il primo posto che permetterà una posizione di privilegio ai prossimi spareggi promozione

“La partita l’abbiamo preparata davvero bene soprattutto in settimana - ha detto Simone Sibilla - Conoscevamo l’importanza della posta in palio e non volevamo farci sfuggire l’opportunità di chiudere il discorso primo posto nel girone già oggi. Siamo partiti alla grande e abbiamo chiuso ogni discorso subito. Ringrazio i miei compagni per questo regalo. Oggi è stata, per il momento, la mia ultima partita con la squadra perché da vincitore di concorso allievo carabinieri mercoledì mi presenterò in caserma per iniziare il mio percorso di addestramento. Sono commosso. Triste e felice. Inizio il mio futuro lavorativo lasciando la squadra della mia vita. Una famiglia per me. Sono certo che il destino mi riserverà l’opportunità di giocare ancora con questa calottina. E sono sicuro che i miei compagni sapranno essere vincenti.”.

“Un risultato importantissimo ed un traguardo bello e prestigioso - ha commentato Massimo Giacoppo - Abbiamo avuto i nostri passaggi a vuoto ma siamo stati bravi a riprenderci subito. Vincere un campionato non è mai facile. Vincerlo in un girone così complesso lo è ancora di più. È un piccolo traguardo è adesso inizia la fase più importante della stagione. Il bello ed il brutto dei playoff è che inizia un nuovo e differente campionato. I valori si livellano e si parte tutti alla pari.

Un bel successo per la formazione del Presidente Vincenzo Arcuri che ora potrà concentrarsi sulla fase più delicata della stagione, i play off per la promozione in A2.