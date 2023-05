Sul palco del Primo Maggio a Taranto il sindaco di Crotone e l'associazione Sabir

La città di Crotone sarà presente al Concerto del Primo maggio di Taranto che celebra i suoi 10 anni. Il Comune di Crotone e l'associazione Sabir sono stati invitati ufficialmente a salire sul palco della manifestazione '"Uno maggio di Taranto Libero e pensante" che si terrà al Parco delle mura Greche. "Libertà è la parola d’ordine di questa edizione dell’Uno Maggio Libero e Pensante" si legge nel documento politico del Primo maggio tarantino che prosegue: "Nella giornata dell’Uno maggio declineremo la libertà in tutta la sua bellezza e in tutta la tragicità della sua negazione, attraverso le testimonianze di chi è costretto a scegliere se morire in mare o in una prigione libica, se morire di fame o di cancro, attraverso chi concretamente agisce per cambiare questo modello di sviluppo per garantire un futuro al nostro pianeta. Canteremo per la libertà e vogliamo che sia un canto che trovi parole in tutti i giorni a seguire, che non si spenga con le luci del parco".

Chiaro il riferimento a quanto accaduto il 26 febbraio sulla spiaggia di Steccato di Cutro che ha avuto come testimoni di solidarietà la città di Crotone, che sarà rappresentata dal sindaco Vincenzo Voce, e l'associazione Sabir che ha operato per sostenere famiglie delle vittime e sopravvissuti al naufragio. La manifestazione - organizzata con la direzione artistica di Antonio Diodato, Michele Riondino, Roy Paci - vedrà la presenza tra gli artisti di Samuele Bersani, Vinicio Capossela, Nioccolo Fabi, Nino Frassicva, La rappresentante di lista, Marlene Kuntz, Francesca Michielin, Renzo Rubino, Ron, Venerus. Tra gli altri ospiti Flavio Rossi Albertini, Riccardo Noury e Francesca Corbo per Amnesty International Italia, Luisa Impastato per Casa Memoria Felicia e Peppino Impastato, Rete 26 Febbraio (nata dopo il naufragio di Cutro).