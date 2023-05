Acqua potabile, slitta a venerdì la sospensione dell'erogazione per lavori sulla condotta

Ancora un rinvio nei lavori di ripristino della condotta per l'erogazione dell'acqua potabile. Lo rende noto il portavoce del Comune che rilancia una nota del Consorzio di bonifica circa il perdurare delle cattive condizioni del tempo e di conseguenza la necessità di rinviare di qualche giorno l'intervento programmato sulla condotta in cemento armato che dalla vasca di Barretta porta al manufatto di ripartizione in località Setteporte, nel territorio di Rocca di Neto.

In programma la sera del primo maggio e poi rinviata di ventiquattro ore, la sospensione dell'erogazione della risorsa idrica per consentire l'avvio dei lavori, slitta ulteriormente di settantadue ore, cioè alle ore 20 di venerdì 5 maggio per concludersi, salvo ulteriori aggiornamenti, nella mattinata del giorno successivo. In concomitanza con la chiusura dell'acqua, informa il Consorzio di bonifica, sarà attivata la fornitura di soccorso dall'invaso di Sant'Anna